Peer - "Het gaat hier duidelijk niet om een tragisch ongeval. Hier moet een onderzoek voor moord plaatsvinden." Tot die conclusie kwam Mark Williams-Thomas, de Britse privédetective die door de familie van Ivana Smit werd ingehuurd nadat de Limburgse een dodelijke val maakte van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Ivana Smit, een model uit Peer, viel begin december 2017 van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De lokale politie ging uit van een ongeval, maar daar ging de familie niet in mee. Om de omstandigheden te onderzoeken huurden de Smits de Britse privédetective in. En die komt nu met een verontrustende conclusie. "Een enorm probleem in Maleisië is de corruptie. We hebben vastgesteld dat clubs en personen de politie betalen in ruil voor bescherming. Het is een schokkende gedachte dat de politie in de 21e eeuw meedoet aan doofpotoperaties."

Na een onderzoek van een week in Kuala Lumpur is Williams-Thomas er zeker van: het onderzoek naar de dood van Ivana moet een moordonderzoek worden. "Absoluut, daar twijfel ik niet aan. Met de bewijzen die ik deze week heb verzameld en ook met de informatie uit de lijkschouwing kunnen we duidelijk stellen dat - als dit in het Verenigd Koninkrijk was gebeurd - dan werd er een onderzoek gevoerd naar moord."

LEES OOK. "Ivana is teruggekomen, maar niet op de manier waarop we gehoopt hadden"

"Ivana verdient gerechtigheid"

Details kan de privédetective nog niet geven, maar de afgelopen week sprak hij met heel wat mensen die hem tot bepaalde inzichten brachten. "De mensen waarmee we spraken, zijn bang, maar we voelden wel dat ze willen praten. We hebben die mensen anoniem laten getuigen en zo hebben ze toch hun verhaal gedaan. Er zijn weinig mensen die het verhaal kennen, die het overlijden van Ivana niet verdacht vinden."

Uit de tweede lijkschouwing bleek al dat Ivana Smit een blauwe plek had op haar hoofd voor ze de val maakte. "Het gaat hier duidelijk niet om een tragisch ongeval. In de komende zeven tot tien dagen krijgen we nog bijkomende informatie, waar we op wachten. Als we die info hebben, brengen we verslag uit bij de familie en bij de Nederlandse en Maleisische overheid. Voor de simpele reden dat Ivana gerechtigheid verdient. En tot vandaag kreeg ze die niet."