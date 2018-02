De laatste wens van de ‘knuffelcrimineel’: een kogel voor zijn zus

Jarenlang was hij ongrijpbaar, maar vanaf vandaag staat de beruchtste crimineel van Nederland terecht in De Bunker, de zwaarbeveiligde rechtbank van Amsterdam. De stad waar Willem Holleeder (59), bij­genaamd de knuffelcrimineel, zo graag op zijn scooter door de straten scheurde. De tijd dat hij maar met zijn ogen hoefde te knipperen om een liquidatie geregeld te krijgen, lijkt definitief voorbij. Hoewel. “Het voorschot om mij te vermoorden is al betaald vanuit zijn cel”, zegt zijn bloed­eigen zus, kroongetuige Astrid.