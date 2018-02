Traditionele ‘Engelenvlucht’ geeft startschot van carnaval van Venetië

Met de traditionele Volo dell’Angelo (Engelenvlucht) is zondag het wereldberoemde carnaval van Venetië gestart. Zeker 20.000 gemaskerde en kleurrijk geklede mensen op het San Marco-plein keken ademloos toe hoe de negentienjarige Elisa Costantini aan een draad de 99 meter hoge toren van San Marco afgleed, intussen confetti naar het volk gooiend.

De ‘Engelenvlucht’ heeft zijn wortels in de zestiende eeuw. Costantini’s afdaling werd begeleid door een opname van Frans Schuberts ‘Ave Maria’ in een uitvoering van Luciano Pavarotti en de onlangs overleden Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan.

De festiviteiten in de Lagunestad duren nog tot 14 februari. Dit jaar vinden zij plaats onder de noemer ‘Circus’. Het evenement wordt jaarlijks door honderdduizenden bezocht. De festiviteiten omvatten gemaskerde bals, concerten en vele leuke dingen meer.

Het allereerste carnaval in de Dogestad vond plaats in 1162, daags na een militaire zege van de stadstaat. Het festival verloor een tijdje aan populariteit, maar in 1980 paste de stad het carnaval aan de eisen van de tijd aan. Sindsdien loopt alles toeristisch op wieltjes.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE