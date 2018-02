Zo ingewikkeld is uw ziekenhuisfactuur: 4 op de 10 Vlamingen weten niet wat verzekering terugbetaalt

We zijn met z’n allen goed verzekerd, maar hebben vaak geen flauw benul voor wat. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen begrijpen hun ziekenhuisfactuur niet én weten niet precies wat hun ziekte- en hospitalisatieverzekering terugbetaalt. Dat blijkt uit een onderzoek van Partena. “De eindfactuur veroorzaakt bij heel veel gezinnen een financiële kater”, klinkt het. Daarom start het ziekenfonds een campagne.

Meer dan 90 procent van de Vlamingen heeft een extra hospitalisatieverzekering om zich in te dekken tegen de hoge kosten bij een ziekenhuisopname. Toch weten vier op de tien Vlamingen niet wat wel en niet wordt teruggestort.

“Een spoedopname, de zorgen na een dagopname, ... Er zijn veel misverstanden”, zegt Sarah Masschelein, woordvoerster van Partena. Nochtans is een beetje knowhow belangrijk. Want diezelfde studie van het Partena Ziekenfonds, bij 1.000 Vlamingen, leert dat 57 procent van de gezinnen de afgelopen twee jaar werd opgenomen in het ziekenhuis. En die krijgen dus allemaal een ingewikkelde rekening in de bus.

Moeilijke termen

Een deel van het probleem ligt bij de ziekenhuisfacturen zelf, die moeilijk te ontcijferen zijn. De kosten staan over verschillende kolommen verspreid, er worden bedragen aangerekend voor behandelingen die je niet per se onderging en begrippen als “kamersupplement” en “ereloonsupplement” worden door veel patiënten door elkaar gehaspeld, terwijl dat op je factuur wel een enorm verschil kan maken.

Maar ook de inhoud van de verzekeringspolis doet soms duizelen. “Mijn verzekering betaalt ereloonsupplementen terug tot 100 procent betekent bijvoorbeeld niet hetzelfde als: mijn verzekering betaalt volledig terug”, zegt Masschelein.

“Het klopt dat mensen niet altijd goed beseffen wat er precies gedekt is”, geeft ook Wauthier Robyns van Assuralia, de koepel van verzekeringsmaatschappijen, toe. “Het is de taak van de makelaar, maar ook de werkgever die een verzekering aanbiedt, om extra info te geven. Elke polis heeft uitzonderingen.”

Verplichte fiche

Europa schiet te hulp en verplicht verzekeringsmaatschappijen vanaf oktober een bondige informatiefiche bij elk verzekeringsproduct te steken. “Of het nu om een reis-, hospitalisatie-, brand- of familiale verzekering gaat: de klant moet in één oogopslag kunnen zien wat verzekerd is en wat niet.”

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) probeert al sinds 2015 het systeem transparanter te maken, met duidelijke facturen voor de patiënt. “Het is bovendien de taak van de ziekenfondsen om hun klanten wegwijs te maken in de kosten van zorg”, aldus haar woordvoerder.

Daarom start Partena vandaag met een grote campagne. “We willen dat iedereen vóór een opname bij zijn ziekenfonds informeert wat hij of zij zal moeten betalen. Hospitalisatieverzekering of niet. Wie ziek is, kan extra geldzorgen missen als kiespijn.”