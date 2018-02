Vlaamse Julie is dochter van Franse superster: “Claude François geloofde echt dat mijn moeder al 18 jaar was”

Oudenaarde - Ze weet het zelf al jaren. De zonen van de zanger ook. De rest van de wereld mocht het níét weten. Maar nu Claude François veertig jaar dood is, komt Julie Bocquet er toch mee naar buiten. De vrouw uit Oudenaarde – veertig, blond, hélemaal zijn gelaat – is de dochter van de legendarische Franse zanger. “Ik wilde niet langer rondlopen met zo’n zwaar familiegeheim.”

Hij was kitsch. Hij zag zichzelf graag. Met zijn, achteraf bekeken, wat komieke blonde manen en pakken in pastel met epauletten. Maar Claude François was een fenomeen. Deed generaties dansen op Alexandrie ...