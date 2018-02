Dries Mertens scoort na briljante ingeving, maar wordt nadien van het veld getrapt

Dries Mertens scoorde op de 23e speeldag in de Serie A tegen Benevento zijn veertiende competitietreffer van het seizoen voor Napoli. De pocketspits trof raak na een briljante ingeving. Helaas was er ook slecht nieuws voor onze landgenoot in Italiaanse loondienst, want in de tweede helft moest hij geblesseerd naar de kant. Napoli won de wedstrijd uiteindelijk met 0-2. Marek Hamsik legde vroeg in de tweede helft