Vladimir Gabulov werd in de wintermercato binnengehaald om de doelmannenkwestie bij CLub Brugge op te lossen. Maar de 34-jarige Rus slikte in vijf wedstrijden nu al 14 tegengoals. En ook tegen Charleroi kon hij niet overtuigen. Krijgt die andere winteraankoop, Kenneth Vermeer, binnenkort zijn kans in doel bij de leider?