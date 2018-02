Nederlandse “kroketspits” aangeboden bij Anderlecht, slecht nieuws van Trebel

Silvere Ganvoula scoorde wel twee keer voor Anderlecht tegen KV Mechelen (2-2), maar omdat Teo het noorden kwijt is, ziet iedereen dat paars-wit offensieve slagkracht mist. Daarom werd de transfervrije Michiel Kramer (29) aangeboden bij RSCA.

Feyenoord betaalde in 2015 nog 2 miljoen aan ADO Den Haag voor de targetspits van 1.96 meter die al 42 keer scoorde in de Eredivisie. Alleen viel Kramer dit seizoen uit de gratie en werd zijn contract in januari ontbonden. De druppel was het kroket-schandaal tegen Heracles. Een ongemotiveerde Kramer speelde toen op de bank doodgemoedereerd een broodje kroket naar binnen. Feyenoord wil van hem af maar de interesse van ADO, NAC, Sparta en Bolton sprak Kramer niet aan. Of Anderlecht geïnteresseerd is, valt af te wachten.

is buiten strijd voor de wedstrijd van Anderlecht volgende week zaterdag op het veld van KV Oostende. De Fransman sukkelt momenteel met een spierscheurtje. Gisteren was de middenvelder nog geschorst, nadat hij eerder tegen Standard zijn vijfde gele kaart had gepakt. Al was hij door zijn blessure dus sowieso niet in actie gekomen.