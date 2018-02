Zelfde punten, andere huidskleur. Waarom krijgt Laura wel een A-attest, en Samira niet?

Ook al haalt ze evenveel punten, Samira loopt in het secundair ­onderwijs veel meer risico op een B- of C-attest dan Laura. In hun beoor­deling van leerlingen laten leerkrachten en klassenraden zich vaak ­leiden door vooroordelen en stereotypen. Gevolg: arme en allochtone leerlingen krijgen het moeilijker, bewijst wetenschappelijk onderzoek van de UGent en de KULeuven. “Dit is een wake-upcall die bewijst dat de organisatie van het onderwijs gewoon anders moet”, zegt Els Keytsman van Unia, die het onderzoek bestelde.

Stel: het is eind juni, en bij het einde van het schooljaar moet de klassenraad op basis van het rapport beslissen of een leerling mag overgaan of niet. Baseren de leerkrachten zich dan uitsluitend op ...