Olympiakos-Belgen krijgen uppercut in topmatch tegen AEK Athene

Op de 20e speeldag van de Griekse Super League heeft Olympiakos met 1-2 verloren van AEK Athene. AEK ontbond in de laatste tien minuten zijn duivels en kon de achterstond nog ombuigen.

Met Silvio Proto, Kevin Mirallas, Vadis Odjidja-Ofoe en Guillaume Gillet stonden er vier Belgen aan de aftrap bij Olympiakos. Karim Ansarifard, die in de 58e minuut in de plaats van Odjidja het veld opkwam, scoorde in de 81e minuut. De Oekraïener Dmytro Chygrynskiy maakte in de 87e minuut gelijk. Georgios Giakoumakis kroonde zich in de 94ste minuut tot matchwinnaar. Bij de thuisploeg kreeg Alberto Botia vlak voor affluiten nog een tweede gele kaart.

AEK (44 punten) klimt zo over Olympiakos naar de 2e plaats in het klassement. Olympiakos is 3e met 42 punten. PAOK voert de tabel aan met 46 punten.