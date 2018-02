“Syrisch regime heeft zondag gifgasaanval op burgers uitgevoerd”

Eind januari vond in Oost-Ghouta ook al een veronderstelde chemische aanval door het Syrische regime plaats. Foto: AFP

Bij bombardementen door de Syrische luchtmacht in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, zijn zondag tien burgers omgekomen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Vijf burgers moesten daarnaast naar het ziekenhuis worden overgebracht met verstikkingsverschijnselen als gevolg van “gifgas”.

Bij bombardementen in de stad Kafr Nabl vielen volgens het observatorium zes burgerdoden, terwijl het Syrische regeringsleger ook in totaal vier dodelijke burgerslachtoffers maakte bij luchtaanvallen in Ma’arrat al-Numan – waar ook het ziekenhuis werd vernield – en Ma’saran.

Daarnaast moesten er volgens het observatorium, dat zich baseert op getuigen en medische bronnen, ook vijf gewonden naar het ziekenhuis worden gebracht bij een aanval met “toxisch gas”. “Nadat de helikopters van het regime verschillende wijken van de stad Saraqib hadden aangevallen, verspreidde er zich een misselijkmakende geur”, luidt het.

Enkele dagen geleden waarschuwden anonieme medewerkers van Amerikaans president Trump dat het Syrische regime mogelijk nieuwe chemische wapens aan het ontwikkelen was. Ze verwezen naar een veronderstelde chemische aanval in Oost-Ghouta eind januari die volgens Washington vermoedelijk het werk was van “het Syrische regime”.