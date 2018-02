Zieke Pink, zedige Justin, foute reclame: dit was de Super Bowl

In de Verenigde Staten vond zondagavond (lokale tijd) de legendarische Super Bowl plaats. In de 52ste editie van de NFL-finale in Minneapolis (Minnesota) kon underdog Philadelphia Eagles een historische zege afsnoepen van titelverdediger New England Patriots. Maar zoals gebruikelijk draaide het toch bovenal om de randanimatie.

Actrice en zangeres Leslie Odom Jr., bekend van de musical ‘Hamilton’, mocht de show openen met het lid ‘America the Beautiful’.

Daarna was het aan de beurt van Pink om het Amerikaanse volkslied te brengen. De 38-jarige popster en grote Eagles-fan droomde er al 25 jaar van om het volkslied te mogen brengen voor de Super Bowl, en was dan ook in de wolken toen die eer haar te beurt viel, net toen de Eagles aantraden.

Maar naast zangeres is Pink ook moeder, en haar kinderen saboteerden bijna haar grote droom: ze gaven enkele dagen voor de show de griep aan haar door. “Mijn kans is eindelijk gekomen. En die kans komt toevallig net wanneer ik twee kleine petrischaal-kinderen heb die letterlijk in mijn mond hoesten en hun snot aan mijn kaak vegen. En zo wordt een van mijn dromen stilaan een soort van nachtmerrie”, schreef ze bij een foto van de generale repetitie.

Griep of niet, Pink zong uiteindelijk een indrukwekkende versie van het volkslied.

Niet iedereen lette op Pink tijdens haar optreden, veel ogen waren ook gericht op de spelers. Dit seizoen knielden namelijk heel wat American football-spelers meermaals tijdens het volkslied uit protest tegen sociale ongelijkheid en geweld tegen Afro-Amerikanen, tot grote ontevredenheid van president Donald Trump. Ditmaal stonden alle spelers echter recht voor het volkslied.

So far, so good: geen incidenten. Al was het hout vasthouden tijdens de rust, toen Justin Timberlake aantrad. Bij zijn laatste optreden in de show, in 2003, veroorzaakte hij de nog steeds beruchte nipple slip van Janet Jackson. Deze keer niets van dat. Timberlake deed de pijnlijke herinneringen vervagen met een degelijk optreden, inclusief een mooi eerbetoon aan de van Minnesota afkomstige Prince. Zonder hologram, want dat wilden zijn nabestaanden absoluut niet, maar met een projectie waarmee hij in duet ging. Sowieso een veel veiliger duet dan die keer vijftien jaar geleden met een echte en schaarsgeklede Janet naast hem.

De reclamespotjes

Naast de optredens, wordt ook altijd uitgekeken naar de speciale (en peperdure) reclamespotjes tijdens de Super Bowl. Minst geslaagd dit jaar was waarschijnlijk de reclame van automerk Dodge, dat Martin Luther King gebruikte om zijn RAM-trucks aan de man te brengen. Daarmee kreeg het niet alleen veel trotse Amerikanen op zijn dak, zelfs de nazaten van King distantieerden zich van de reclame.

Ook controversieel was de reclame van Scientology, de religie van onder anderen Tom Cruise. Sommigen wezen erop dat Scientology een “gevaarlijke sekte” is, anderen vonden het niet kunnen dat tv-zender NBC religieus propaganda uitzond. NBC flaterde overigens met een blackout van 20 seconden tijdens een van de reclameblokken. Wetende dat merken miljoenen betalen voor spotjes tijdens de Super Bowl is dat een zeer onfortuinlijke timing.

M&M bleef ver weg van enige controverse en koos voor een onschuldige humoristische invalshoek door acteur Danny DeVito te laten aantreden als rond chocolaatje.

Het populairste spotje lijkt dat van Amazon waarin Alexa ‘haar’ stem verloren is. Het grappige filmpje vol beroemdheden is intussen al vele miljoenen keren bekeken op YouTube.

Ook andere merken zetten in op een combinatie van humor en beroemdheden, met wisselend succes:

Zowel Jeep als Toerisme Australië gebruikten de strategie van de valse filmtrailer:

Toyota kon ontroeren met een video over paralympisch kampioen Lauren Woolstencroft.

Ons eigenste Stella Artois ging de nobele toer op en liet Matt Damon het publiek vragen om een speciaal Stella-glas te kopen en zo miljoenen mensen aan drinkwater te helpen.

De sport, en Gisele Bündchen

Naast alle randanimatie keken velen uiteraard ook om de sport. De Patriots speelden zondag hun tiende Super Bowl, een record, waarvan ze er vijf op hun naam schreven (2002, 2004, 2005, 2015 en 2017), allemaal onder quarterback Tom Brady, die intussen 40 jaar is. Een zesde Super Bowl zou New England niet alleen op gelijke hoogte brengen met huidig recordhouder Pittsburgh Steelers, maar ook Brady de records opleveren van oudste quarterback die de trofee wint én speler met de meeste Super Bowl overwinningen. De druk lijkt de man te veel te zijn geworden.

Tijdens de match kregen zowel Brady als zijn vrouw, supermodel Gisele Bündchen, het hard te verduren op Twitter. Toen de Patriots de 46ste Super Bowl verloren, deed vrouwlief de beruchte uitspraak “mijn man kan verdomme niet op hetzelfde moment de bal gooien en de bal vangen” nadat andere spelers enkele keren de bal hadden laten vallen. Maar nu deed Brady net dat: hij liet op een cruciaal moment de bal vallen. En even later kon zijn tegenstander Nick Foles, de quarterback van de Eagles, wél een moeilijke bal vangen. Dat kon Twitter natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan:

Philadelphia speelde slechts twee keer eerder de Super Bowl en verloor telkens. In 1981 met 27-10 tegen de Oakland Raiders, in 2005 volgde een 24-21 nederlaag tegen de huidige tegenstander New England. De Eagles, die het zonder hun quarterback Carson Wentz moeten stellen, waren dus de underdog. En dat inspireerde sommige fans om zich te verkleden als... underdog:

Foto: AFP

Het lijkt geluk te hebben gebracht, want de Eagles wonnen voor het eerst in de geschiedenis de Super Bowl. Ze klopten de Patriots met 41-33. We zijn benieuwd hoe Gisele op dit verlies zal reageren.