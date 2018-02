CD&V wil tijdskrediet voor ouders uitbreiden tot kinderen achttien zijn

Wie tijdskrediet opneemt, doet dat zelden voor de volledige periode die is toegestaan. Daarom vraagt CD&V om de mogelijkheden uit te breiden, zodat bijvoorbeeld ouders vrijaf kunnen krijgen voor kinderen tot 18 jaar, schrijft De Morgen maandag.

Wie voor zijn jonge kinderen wil zorgen, of meer aandacht wil besteden aan een ziek familielid of een gehandicapt kind, kan daarvoor tijdskrediet opnemen. De werknemer krijgt dan vrijaf van zijn of haar baas en ontvangt een uitkering van de overheid.

Van de ruim 73.000 mensen die de voorbije vijf jaar voor dat soort tijdskrediet gingen, namen bijna 12.000 (of 16 procent) het maximale aantal maanden op, blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer opvroeg. Van de 51 maanden verlof waar iemand in totaal recht op heeft, blijven er gemiddeld zo’n 21 over.

“Het systeem is onderbenut”, zegt Vercamer. Daarom pleit hij ervoor om de mogelijkheden uit te breiden. Hij heeft een wetsvoorstel klaar om de maximumleeftijd van de kinderen op te trekken tot 18 jaar. Nu ligt die op 8 jaar. “De zorgen om de kinderen stoppen niet vanaf die leeftijd.”