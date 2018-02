LIVE. Abdeslam staat terecht voor 'moordpoging in terroristische context' (maar weigert antwoorden te geven)

In Brussel is vandaag het proces gestart tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat (Vorst). Het is het eerste proces waarop mensen terechtstaan die direct betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Nooit eerder werden voor een proces in ons land zoveel veiligheidsmaatregelen genomen. Ayari antwoordde voorlopig vaag op de vragen die de rechter stelde. Abdeslam weigert te antwoorden: "Ik verantwoord mij enkel aan Allah".

