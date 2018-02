Zonnige maar ijskoude week: minima tot -7 graden in Vlaanderen

Het is nog steeds winter en dat zullen we deze week zeker voelen. Het zal bijzonder koud worden met ’s nachts zelfs minima tot -7 graden in Vlaanderen. Ook overdag komt de gevoelstemperatuur nauwelijks boven het vriespunt te liggen.

Maandag wordt het op de meeste plaatsen zonnig. In het zuidoosten van het land en in de gebieden dicht bij de Franse grens is er ’s ochtends meer bewolking met nog kans op wat lichte winterse buien. Maar geleidelijk zal ook daar de zon de hoofdrol opeisen. De maxima liggen tot -2 en +3 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond +3 of +4 graden elders. De matige oostnoordoostenwind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur lager dan het vriespunt ligt.

Maandagavond is het overal droog en licht bewolkt tot helder. Vanaf het zuiden neemt de bewolking toe en vooral in het zuidoosten van het land kan er naar het einde van de nacht toe lokaal een sneeuwvlokje vallen. In het noorden blijven er brede opklaringen aanwezig. De minima liggen rond -7 graden in de Hoge Venen en tussen -3 en -5 graden in Laag-België.

Dinsdagochtend zijn er nog brede opklaringen in het noordwesten van het land. Elders is het meteen zwaarbewolkt tot betrokken. Vrij snel palmt de bewolking het hele land in. Vooral in het zuidoosten van het land kan het soms licht sneeuwen. De maxima liggen tussen -2 graden en +1 graad ten zuiden van Samber en Maas en tussen +1 en +3 graden elders.

Foto: KMI

Woensdag wordt het meestal zonnig en droog, met aan de kust mogelijk wat meer bewolking en in de late namiddag, avond en nacht kans op winterse buien. De temperaturen klimmen tot net boven het vriespunt in het centrum van het land, maar nemen ’s nachts een duik naar waarden tussen -7 graden in de Kempen en tot -10 of -12 in de Ardense valleien.

Ook donderdag belooft het overwegend zonnig te zullen worden, met maxima tussen 0 en +4 graden en weinig of geen wind.

De prognoses voor vrijdag en zaterdag zijn nog onzeker. Het ziet er momenteel naar uit dat een sterk verzwakte storing nagenoeg tot stilstand komt boven of net ten westen van ons land. Dat zou betekenen dat het oosten overwegend droog weer krijgt met vrij veel zon, terwijl in het westen de kans op bewolking en lichte neerslag groter is. de maxima liggen rond 3 of 4 graden in het centrum van het land.