Philadelphia opgeschrikt door explosie tijdens rellen na Super Bowl

Een explosie in de straten van Philadelphia zorgt voor commotie en chaos. Het zou gaan om een bommetje van enkele Philadelphia Eagles fans, nadat de ploeg de finale van de Super Bowl won. Het uitbundig vieren van de overwinning sloeg al snel om in gewelddadige rellen. De politie is massaal aanwezig maar heeft alle moeite om de losgeslagen feestvierders in toom te houden. Verschillende agenten en burgers raakten al gewond, auto’s worden vernield.

De Eagles moesten zondag in het U.S. Bank Stadium in Minneapolis (Minnesota) aantreden met hun reservequarterback Nick Foles. Het team was dus niet de favoriet. Toch slaagde de ploeg erin om de Patriots, die al hun tiende finale speelden, in een spannend slot te overklassen. De fans reageren uitzinnig op de winst.

Burgers en agenten gewond

Wat begon als een groot overwinningsfeest omstreeks 22 u. plaatselijke tijd, escaleerde al snel tot een uitbraak van rellen. Duizenden fans trekken door de straten van Philadelphia. Ze klimmen over hekken, gooien auto’s omver, vernielen ramen. Er raakten ook al verschillende burgers en politieagenten gewond. De chaos is groot.

Explosie

De berichten die binnenkomen op de centrale dienst van de lokale politie klinken zorgwekkend. Van “ze steken een kerstboom in brand” en “verkeerslichten omver gegooid” tot “er wordt vuurwerk aangestoken” en “een grote menigte gooit met glazen flessen”.

Er zou ook melding gemaakt zijn van een explosie. Verschillende mensen raakten meteen in paniek, maar het zou wel degelijk om een bommetje gaan van fans, niet om een daad van terreur.

