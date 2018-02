COLUMN. De heilige seconde van elke voetbalmatch

Na elke speeldag in de Jupiler Pro League maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Eén seconde is heilig in élke voetbalmatch.

Negentig minuten langs niets anders dan buitenspelers die hun haar goed leggen, trainers die zo nodig iemand aan de andere kant van het veld moeten beschreeuwen en mijnheren in de tribune die eerder bezig zijn met de sigarettenrook van andere mijnheren twee rijen lager. Een spits die positie zoekt tussen de linies. Trommelaars trommelen, supporters supporteren en wisselspelers lopen zich warm. Langs de lijn roept een vunzige fan dingen die niet horen omdat hij nu eenmaal denkt dat dat hoort, zo langs de lijn van een voetbalveld.

Maar dan gebeurt het. Die ene seconde tussen het moment dat een speler schiet en dat vreemde witte ding komt waar hij zijn moet.

De trommelaar vergeet te trommelen. De vunzige fan slikt zijn scheldwoorden in. De buitenspeler is niet meer met zijn haar bezig. Alles is één grote, collectief ingehouden adem. De stinkende roker is verdwenen, de verkeerd lopende speler aan de andere kant van het veld bestaat niet meer. Iedereen is één, in de baan van dat vreemde witte ding. Machteloos tussen hoop en vrees. Allemaal kinderen in de nacht voor Sinterklaas.

Die ene seconde is ongrijpbaar. Hij ontglipt je altijd, omdat je net als iedereen naar dat vreemde witte ding keek dat tussen de speciaal ervoor gebouwde palen moet passen. Je ziet het pas in de tiende herhaling. Als de gezichten je beginnen opvallen. De spelers, de fans achter doel. Voor hen is de wereld gestopt met draaien.

En dan valt de bal in de verste winkelhaak, en ontploft het stadion.