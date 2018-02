Mogelijk ook dit jaar vertragingen bij Ryanair door pilotenruzie

Prijsvechter Ryanair houdt ook in de rest van zijn lopende boekjaar rekening met verstoringen als gevolg van een slepende ruzie met zijn piloten. De Ierse budgetmaatschappij handhaafde desondanks haar verwachting voor de winst in het hele boekjaar.

Ryanair had in december in Duitsland te maken met zijn eerste pilotenstaking ooit na het stuklopen van onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden. Volgens Ryanair is er nog steeds een kans op lokale verstoringen door de pilotenruzie.

Ticketprijzen onder druk

De winst zal in het jaar tot en met maart naar verwachting uitkomen tussen 1,4 miljard en 1,45 miljard euro. Ryanair rekent op 130 miljoen passagiers, een toename met 8 procent. De onderneming verwacht dat de ticketprijzen voor de zomerperiode onder druk blijven staan.

In het afgelopen kwartaal boekte Ryanair een winst na belastingen van 106 miljoen euro, een stijging met 12 procent. De omzet ging met 4 procent omhoog tot 1,4 miljard euro en het aantal vervoerde passagiers steeg met 6 procent tot 30,4 miljoen. Ryanair kondigde aan voor 750 miljoen euro eigen aandelen in te gaan kopen.

Brexit

Verder wijst Ryanair op de aanhoudende onzekerheid over de gevolgen van de brexit. Volgens de maatschappij staan de ticketprijzen op routes van en naar het Verenigd Koninkrijk nog altijd onder druk door het gebrek aan duidelijkheid over het Britse vertrek uit de Europese Unie.