President Azerbeidzjan vervroegt verkiezingen vijf maand

Op 11 april zijn er vervroegde presidentsverkiezingen in Azerbeidzjan. Dat heeft president Ilham Alijev maandag laten weten in een decreet dat gepubliceerd werd op de website van het Azerische presidentschap.

De reden voor de vervroeging van de stembusgang is niet duidelijk. In principe waren de presidentsverkiezingen in de energierijke Kaukasusrepubliek op 17 oktober.

President voor het leven

Ilham Alijev is sinds 2003 aan de macht in Azerbeidzjan. Hij volgde zijn overleden vader op, een voormalig officier bij de KGB die bijna zonder onderbreking de plak zwaaide over het land van 1969 tot 2003.

In 2009 paste Alijev de Azerische grondwet aan, waardoor er geen beperking meer was op het aantal ambtstermijnen voor een president. Dat maakte van hem in feite president voor het leven. Vorig jaar verstevigde Alijev nog zijn greep op het land door zijn vrouw tot eerste vicepresidente te benoemen.

Internationale mensenrechtenorganisaties nemen het beleid in Azerbeidzjan vaak op de korrel, omdat Alijev de oppositie onder de knoet houdt. De president wuift de beschuldigingen weg.