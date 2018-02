Strijd om Play-off 1 wordt razend spannend met nog 6 ploegen voor 2 plaatsen: dit zijn hun kansen

AA Gent, nog steeds zeven punten voorsprong op de zevende plaats, is al een tijdje safe, Zulte Waregem en Moeskroen mogen Play-off 1 stilaan vergeten. Er blijven zo nog zes kandidaten voor de laatste twee Play-off 1-tickets. Met vier teams op amper één punt van plaats 6 wordt het razend spannend tot de laatste speeldag. We zetten de resterende programma’s van de zes kandidaten op een rijtje en geven aan waarom elk van hen het al dan niet haalt.

ANTWERP: vijfde met 37 punten

- Daarom haalt Antwerp Play-off 1 wél: The Great Old speelt drie van zijn laatste vijf matchen buitenshuis. En dat is meer een voor- dan een nadeel, gezien de Bosuilvrees. Antwerp kon nog maar drie van zijn dertien thuismatchen winnen.

- Daarom haalt Antwerp Play-off 1 niét: nu de ambitie voor Play-off 1 duidelijk is uitgesproken, kan dat de druk parten spelen in Deurne-Noord.

- Het resterende programma:

10/02: Kortrijk-Antwerp

17/02: Antwerp-Oostende

23/02: Genk-Antwerp

03/03: Antwerp-Eupen

11/03: Anderlecht-Antwerp

RACING GENK: zesde met 34 punten

- Daarom haalt Genk Play-off 1 wél: Racing Genk is nog niet op niveau, maar het kan wel een boos krijgen nadat het dit weekend zesde bleef door de late winning goal op Moeskroen. Genk kan zich deze week ook plaatsen voor de bekerfinale, dat zal waarschijnlijk ook een rol spelen in het al dan niet halen van Play-off 1.

- Daarom haalt Genk Play-off 1 niet: na Zulte Waregem volgen nog drie matchen tegen een ploeg die hoger staat. Het programma van Genk oogt loodzwaar, met onder meer de verplaatsing naar Club Brugge.

- Het resterende programma:

09/02: Genk - Zulte Waregem

17/02: Club Brugge - Genk

23/02: Genk - Antwerp

03/03: Waasland-Beveren - Genk

11/03: Genk - Gent

WAASLAND-BEVEREN: zevende met 33 punten

- Daarom haalt Waasland-Beveren Play-off 1 wél: ondanks het vertrek van Philippe Clement en de twee sterkhouders van voor de winter Ibrahima Seck en Ryota Morioka brengen de Waaslanders nog steeds goed voetbal en haalden ze 8 op 12.

- Daarom haalt Waasland-Beveren Play-off 1 niét: finaal kan het kwaliteitsverlies de ploeg toch parten spelen.

- Het resterende programma:

11/02: Waasland-Beveren - Club Brugge

18/02: Moeskroen - Waasland-Beveren

24/02: Waasland - Beveren - Gent

03/03: Waasland - Beveren - Genk

11/03: KV Mechelen - Waasland-Beveren

KV KORTRIJK: achtste met 33 punten

- Daarom haalt Kortrijk Play-off 1 wél: KV Kortrijk voetbalt zonder druk, want na de degradatieschrik is alles wat nu nog volgt een bonus. KVK zit in een ongelooflijke flow en barst van het vertrouwen.

- Daarom haalt Kortrijk Play-off 1 niét: als Kortrijk dinsdag wordt uitgeschakeld in de beker, kan het die flow weghalen. De laatste twee matchen speelt KVK op het veld van Club Brugge en thuis tegen Charleroi: een finish om ‘u’ tegen te zeggen.

- Het resterende programma:

10/02: Kortrijk - Antwerp

17/02: Lokeren - Kortrijk

25/02: Kortrijk - Zulte Waregem

03/03: Club Brugge - Kortrijk

11/03: Kortrijk - Charleroi

STANDARD: negende met 33 punten

- Daarom haalt Standard Play-off 1 wél: Standard is onder stoom, het surplus aan talent rendeert eindelijk.

- Daarom haalt Standard Play-off 1 niét: nog een loodzware Waalse derby in Charleroi én Club heeft wat recht te zetten op Sclessin.

- Het resterende programma:

11/02: Standard - Moeskroen

18/02: Charleroi - Standard

25/02: Standard - Club Brugge

03/03: Standard - KV Mechelen

11/03: KV Oostende - Standard

STVV: tiende met 33 punten

- Daarom haalt STVV Play-off 1 wél: als je na 1 zege op 13 matchen nog meespeelt, kan je rekenen op nog meer missers van concurrenten.

- Daarom haalt STVV Play-off 1 niét: net als Standard match minder gewonnen, geen afwerker en laatste matchen tegen nummers 2 en 1.

- Het resterende programma:

10/02: AA Gent - STVV

16/02: STVV - Anderlecht

24/02: KV Oostende - STVV

03/03: Charleroi - STVV

11/03: STVV - Club Brugge