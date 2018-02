Buitenlandse journalisten boos: “We verstaan er geen hol van!”

Een Belgenmop bij het proces tegen Abdeslam en Ayari in Brussel: de antwoorden van de beklaagden waren een tijdlang niet te horen voor de journalisten die verslag uitbrengen in een aparte zaal. “Diepe, diepe zuchten bij mijn collega-journalisten”, tweet een Nederlandse verslaggever.

“Verwaarloosde voorzieningen in het justitiepaleis”, zo noemt RTL-journalist Geert Gordijn het. In de relaiszaal, waar journalisten het proces op een groot scherm volgen, was de geluidskwaliteit maandagochtend beneden alle peil. En dat laat hij duidelijk blijken op Twitter.

Zitting tegen #Abdeslam in Brussel meteen verdaagd, rechters trekken zich terug om zich te beraden op verzoek van advocaat Abdeslam. Wat dat verzoek is heb ik niet kunnen ontwaren uit de kakafonie die ik om me heen hoor. — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Kleine correctie: schorsing in zitting #Abdeslam is niet vanwege verzoek van zijn advocaat. Het gaat om verzoek van de advocaat van een groep van 200 nabestaanden van #Parijs die zich ook in deze rechtszaak willen voegen. Sorry voor foute berichtgeving, geluid is waardeloos. — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Rechters beginnen met verhoor medeverdachte Ayari. (Die *kuch* uiteraard geen microfoon heeft waardoor honderden journalisten en de rest van de wereld hem niet kunnen verstaan.)

Gaat over zijn meerdere identiteiten, Ayari bevestigt: Ik ben Sofien Ayari. — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Diepe, diepe zuchten bij collega journalisten in Paleis van Justitie Brussel. Iedereen wil weten wat de verdachten #Abdeslam en Ayeri te vertellen hebben, maar die laatste is in het eerste verhoor dat plaatsvindt NIET te verstaan. — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Rechter vraagt aan medeverdachte Ayeri: "Was u streng moslim, ging u vaak naar de moskee?", Tja dat willen we als journalisten best wel weten, maar we verstaan er geen hol van. Sorry voor iedereen in NL en BE die meeleest op deze twitterfeed. #Abdeslam — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Niet. Te. Geloven. Medeverdachte van #Abdeslam, Ayeri wordt nu gevraagd wat hij vindt van ongelovigen, of hij het moslimgeloof wil verspreiden, EN WE VERSTAAN ER GEEN BAL VAN. — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Ik zal me verder inhouden over de waardeloze voorzieningen in het Paleis van Justitie in Brussel en me beperken tot wat ik wel oppik: de vragen van de rechter. Die stelt nu vragen over vertrek van medeverdachte Ayeri naar Syrië. #Abdeslam — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Er leek even beterschap op komst:

Hallelujah, het Paleis van Justitie in Brussel heeft de microfoon uitgevonden! We kunnen nu luisteren naar zowel de vragen als de antwoorden van Sofien Ayeri, de medeverdachte van Salah #Abdeslam die vandaag terechtstaat. — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018

Maar toch waren er nog steeds problemen, aldus de Nederlandse verslaggever:

Lekker dan, nu ik kan horen wat hij te zeggen heeft, treedt het geheugenverlies in bij medeverdachte Ayeri. "Hoe kwamen die wapens in dat appartement terecht?" - weet hij niet. #Abdeslam — Geert Gordijn (@geertgordijn) 5 februari 2018