Ledegem / Hooglede / Kortrijk - Miguel V. de man die in december 2015 de 15-jarige Saar Gevaert doodreed in het West-Vlaamse Gits moest maandagochtend opnieuw voor de rechter verschijnen voor een ander ongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. Moest, want de man en zijn advocaat kwamen niet opdagen. Tot grote ergernis van de ouders van Saar Gevaert en de rechter. "Hij moet niet met foefkes afkomen", aldus de rechter.

Het ongeval waarvoor Miguel V. maandag moest voorkomen, gebeurde op 10 november 2017 in Ledegem. De man zou toen, terwijl hij gedronken had, met de wagen van zijn vriendin uit de bocht zijn gegaan. Er was alleen materiële schade, maar toch sloeg V. op de vlucht en hield hij zich zelfs enkele dagen schuil voor de politie.

LEES OOK: Ouders Saar Gevaert (15): “Man die onze dochter doodreed, vluchtte weg na nieuw ongeval”

Maandag daagden noch V., noch zijn advocaat op in de Kortrijkse politierechtbank. De man zou niet geweten dat hij gedagvaard was omdat hij een nieuw adres heeft. Daarom werd de zitting uitgesteld tot 16 april. De politierechter staat erop dat hij dan wél aanwezig is om zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Hij moet niet met foefkes afkomen", aldus de geërgerde rechter. Ook de ouders van Saar Gevaert waren maandag aanwezig in de rechter. Ze zijn geen betrokken partij maar wilden weten of de doodrijder van hun dochter inmiddels 'zijn lesje heeft geleerd'. Miguel V. reed op in december 2015 Saar Gevaert dood in Gits toen het meisje op weg was naar huis. Hij pleegde vluchtmisdrijf en gaf zich pas enkele uren later aan. Hij had gedronken toen hij het meisje aanreed en zijn wagen was niet verzekerd.

Voor het ongeval dat tot de dood van Saar Gevaert leidde, kreeg de man vorig jaar in beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar en één maand en een boete van 5.550 euro. Maar vooral: het rijverbod dat hij in eerste aanleg kreeg, wordt verdriedubbeld. Hij mag de komende tien jaar niet meer rijden.

LEES OOK: Doodrijder Saar Gevaert aanvaardt strengere straf en wil zelf niet meer rijden