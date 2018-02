Zo voorkom je problemen met je wagen tijdens de vrieskou van komende dagen

Met temperaturen die constant flirten met het vriespunt wordt het bijzonder koud deze week. Vooral ’s nachts. Voor wie de wagen buiten laat overnachten, kan dat wel eens problemen opleveren. Denk maar aan bevroren ruiten of een vastgevroren handrem. Met deze tips kunt u iedere ochtend moeiteloos naar het werk vertrekken.

De kans op problemen - zowel met het voertuig als op de weg - is groter tijdens de wintermaanden. Wie het risico op pech of een ongeval tot een minimum wil beperken, neemt dan ook het best de nodige voorzorgsmaatregelen. Al zijn niet alle methodes even effectief. Sommige zijn zelfs ronduit slecht voor een voertuig of voor jezelf.

Met de hulp van Touring, dienst voor pech- en reisbijstand, maakten we een oplijsting van preventieve tips en de meest doeltreffende methodes voor een snelle ontdooiing.

Maak de ruiten geregeld schoon. Propere ruiten absorberen veel minder snel het vocht en vriezen dus minder makkelijk aan.

absorberen veel minder snel het vocht en vriezen dus minder makkelijk aan. Zet de ruitenwissers ’s nachts omhoog om te voorkomen dat het rubber tegen de voorruit kleeft.

’s nachts omhoog om te voorkomen dat het rubber tegen de voorruit kleeft. Gebruik een beetje talkpoeder om te vermijden dat het rubber van de deuren en kofferdeksels gaat aanvriezen.

om te vermijden dat het rubber van de deuren en kofferdeksels gaat aanvriezen. Gebruik een krabber in combinatie met antivriesmiddel . Dat is vooral een goede remedie tegen een dun laagje ijs. Bij een dikke laag ijs is die methode niet de meest zuinige. Je kan de ruiten ook vooraf al eens behandelen met een antivriesmiddel. Je hoeft niet te wachten tot het gevroren heeft.

in combinatie met . Dat is vooral een goede remedie tegen een dun laagje ijs. Bij een dikke laag ijs is die methode niet de meest zuinige. Je kan de ruiten ook vooraf al eens behandelen met een antivriesmiddel. Je hoeft niet te wachten tot het gevroren heeft. Gebruik de achter- en voorruitverwarming . Zet de verwarming op maximum, zet de airco aan (om het vocht te absorberen) en zet de ventilatie helemaal open.

. Zet de verwarming op maximum, zet de airco aan (om het vocht te absorberen) en zet de ventilatie helemaal open. Om het aandampen aan de binnenkant van de auto te vertragen, kan je met een doek een beetje huishoudproduct of shampoo aanbrengen op de ruiten (binnenin). Gebruik vooral niet te veel, om vlekken te voorkomen.