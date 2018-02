Schip dat op zoek ging naar verdwenen vliegtuig MH370 raakt zelf vermist

Het schip dat op zoek ging naar MH370 is vermist. Drie dagen geleden verdween het onderzoeksteam mysterieus van de radar. De wetenschappers die hen vanuit de thuisbasis opvolgde, begrepen er niets van. “Wat ze ook aan het doen zijn, dit was niet het plan”, klonk het. Ondertussen is het schip terecht, maar de vragen blijven.

Nadat de Maleisische regering een deal sloot met het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity trok er een ultramodern schip naar de oceaan, in de hoop een glimp op te vangen van het wrak van MH370 in zee. Met hun sonarbeelden en slimme systemen zou deSeabed Constructorgrote kans hebben om de bodem efficiënt af te speuren. Met de hoop om het mysterie rond MH370 alsnog te kunnen oplossen. Als ze binnen de 90 dagen met resultaat zouden komen, zou het bedrijf maar liefst 45 miljoen euro krijgen van de Maleisische regering.

Los van enkele brokstukken is MH370 nog steeds vermist. Foto: AFP

Nu neemt de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig opnieuw een mysterieuze wending. Het schip dat sinds 21 januari vertrokken is, is nergens meer te bespeuren. Verschillende amateurs en professionals volgden nochtans hun route tot in het detail op. Zo konden gerenommeerde wetenschapper Richard Cole en precisie machinist Kevin Rupp kaarten postten van hun vooruitgang. Tot drie dagen geleden, toen het schip “in het duister verdween”.

Op schattenjacht?

In het begin dachten de wetenschappers dat het schip problemen had met hun volgsysteem, maar na drie dagen beseffen ze dat er meer aan de hand is. “Ik denk dat het schip haar volgsysteem heeft uitgeschakeld”, aldus Cole. “De vraag is nu of het per ongeluk is, of dat er kwaad opzet in het spel is. Ze kunnen maar beter zo snel mogelijk vertellen waar ze geweest zijn, voordat iedereen het slechtste gaat denken.”

De S.V Inca. Foto: EPA

Volgens enkele theorieën zou het onderzoeksschip immers van de radar verdwenen zijn vlakbij de locatie van een scheepswrak waar mogelijk enkele schatten op zouden kunnen liggen. De S.V Inca is meer dan 100 jaar geleden gezonken in de buurt van de plaats waar de Seabed Constructor het laatst gezien is. Sinds de ontdekking in 2016 speculeren heel wat mensen over de lading van de S.V Inca: daar zouden immers enkele historische Peruviaanse schatten op liggen, zo klinkt het.

Andere mensen zien dan weer een duidelijke vergelijking met MH370 zelf. Ook het vliegtuig verdween daar plots van de radar, om (voorlopig) nooit meer terug te worden gezien. Dat is echter niet het geval met het onderzoeksschip: hun volgsysteem staat opnieuw aan. Maar over de “omweg” die ze maakte, wil de bemanning niets kwijt, waardoor heel wat mensen met veel vragen overblijven.

3,5 jaar verdwenen

Vlucht MH370 verdween 3,5 jaar geleden plots van de radar. Het toestel van Malaysia Airlines verdween 8 maart 2014 boven de Indische Oceaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor van het toestel. Van de 239 mensen aan boord op weg van Kuala Lumpur naar Peking dook niemand op. Af en toe werden wel brokstukken gevonden van het vliegtuig, maar het echte toestel bleef tot nog toe onvindbaar, ondanks grote zoekacties van de Australische, Maleisische en Chinese autoriteiten.