Ticketverkoop Tomorrowland onderzocht door economische inspectie

Antwerpen - Bij de FOD Economie zijn de voorbije dagen verschillende klachten binnengekomen over de ticketverkoop van Tomorrowland. Dat heeft minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) maandagochtend bekendgemaakt bij “De Inspecteur” op Radio 2. Tomorrowland rekent extra bedragen bovenop de ticketprijs aan voor servicekosten en de verpakking en verzending van de toegangsbewijzen, maar dat moet volgens Peeters inbegrepen zijn in de totaalprijs van het ticket. Peeters heeft de Economische Inspectie om een onderzoek gevraagd.

In een reactie erkent Tomorrowland dat er 4,75 euro voor servicekosten en vanaf 11,5 euro aan verpakkings- en verzendingskosten wordt aangerekend voor tickets en de bijhorende bracelets. “Volgens onze verantwoordelijke mag dat ook, maar we wachten nu natuurlijk af wat de Economische Inspectie daarover zegt”, stelt woordvoerster Debby Wilmsen. “Het gaat om kosten die volgens ons niet eigen zijn aan het festivalticket. De opsplitsing zoals wij het doen is de regelmaat bij evenementen in binnen- en buitenland.”

Volgens minister Peeters mogen dergelijke kosten worden doorgerekend, maar als ze per ticket worden aangerekend moeten ze in de ticketprijs inbegrepen zijn in plaats van later in het boekingsproces op te duiken. Ook kosten die per boeking in plaats van per ticket worden aangerekend, moeten in het begin van het boekingsproces duidelijk worden gemaakt. “Inbreuken kunnen boetes tot 80.000 euro opleveren, of zelfs tot 200.000 euro als men te kwader trouw handelde”, zegt Peeters.

Ook het afzonderlijk doorrekenen van kosten voor het gebruik van betaalmiddelen zoals Bancontact of Visa, zal volgens Peeters binnenkort tot het verleden behoren. Daarover is een nieuwe Europese richtlijn verspreid en er wordt nog dit voorjaar een wetsontwerp verwacht.