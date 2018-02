Deze schitterende trap is zonder twijfel het doelpunt van het weekend

In La Liga 2, de Spaanse tweede klasse, scoorde Granada-speler Sergio Peña dit weekend de goal van zijn carrière. In de match tegen Tenerife nam hij een botsende bal van buiten de zestien op de slof en zijn knal vloog met een prachtige curve het doel in. De Peruviaanse aanvallende middenvelder scoorde daarmee de 2-0, uiteindelijk zou Granada winnen met 2-1. Voor Peña eindigde de match wel in mineur, hij kreeg tien minuten voor affluiten zijn tweede geel voor tijdrekken.