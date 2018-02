Mysterieus overlijden in Rumbeke was wel degelijk een misdrijf

Roeselare - Bernard V. (59) uit Rumbeke bij Roeselare is wel degelijk met geweld om het leven gebracht. Het parket van Kortrijk behandelt zijn dood als een misdrijf. Het lichaam van de man werd vorige week dood aangetroffen in zijn appartement.

Meer informatie wil het parket voorlopig niet kwijt omdat het onderzoek nog volop loopt. Bernard V. werd vorige week dinsdag dood aangetroffen in zijn woning in de Schaapbruggestraat in Rumbeke. Hij huurt er een appartement boven de firma Arco. Werknemers van het bedrijf zagen dinsdag op het einde van hun werkdag de politie aankomen. De bal ging aan het rollen toen enkele collega’s van de man argwaan kregen. Bernard werkt al jaren als werfinspecteur bij Telenet, maar had al enkele dagen niets meer van zich laten horen.

