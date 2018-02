José Izquierdo (even) terug in België: blij weerzien met boezemvriend, eregast in Brugge en bezoek aan… Gent

José Izquierdo stak zondag even het Kanaal over voor een bezoek aan België. Nadat de Colombiaan zaterdag een wereldgoal maakte voor Brighton, ging hij zondag zijn ex-ploegmaats aanmoedigen bij Club in de topper tegen Charleroi. Hij maakte ook tijd vrij om zijn hond Lucho een bezoek te brengen, toen hij getransfereerd werd naar Brighton bleef de viervoeter achter. Izquierdo bleef niet in Brugge, ’s avonds werd hij gespot… in Gent. Daar bezocht hij het Lichtfestival, als afsluiter van een daguitstapje België.

“Het enige jammere aan mijn transfer is dat ik mijn hond Lucho heb moeten achterlaten. Ik woon in Brighton op hotel en ben ook zo vaak weg naar de club: voor Lucho zou dat allemaal niet goed geweest zijn. Hij is achtergebleven in België en heeft een nieuw baasje dat zeer goed voor hem zal zorgen. Hem nog eens zien, is een extra reden voor mij om snel naar Brugge terug te keren”, vertelde José Izquierdo toen onze man hem eind augustus opzocht in Engeland.

