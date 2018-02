Brussels Airlines last bijzondere ondernemingsraad in: valt de beslissing over de toekomst?

Brussel - Om 17.00 uur vindt een bijzondere ondernemingsraad plaats bij Brussels Airlines, zo meldt de liberale vakbond. Die zal volgen op een vergadering van de raad van bestuur in Frankfurt. Vraag is of CEO Bernard Gustin kan blijven en welke toekomst de luchtvaartmaatschappij te wachten staat.

Verschillende media meldden de voorbije dagen dat de posities van de CEO en ook van de financieel directeur, Jan De Raeymaeker, onder druk staan. Gustin verdedigt het huidige model, waarbij goedkopere Europese vluchten gecombineerd worden met langeafstandsvluchten naar onder meer Afrika. Lufthansa, sinds vorig jaar voor 100 procent eigenaar van Brussels Airlines, wil de Belgische maatschappij echter inpassen in zijn lowcostproject Eurowings.

De bonden vrezen voor een inkrimping van het Belgische merk. Dat zou tientallen banen kunnen kosten in België. “We hebben onze agenda vrijgehouden de komende dagen voor acties”, zei Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC afgelopen weekend al. “De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken”, voegde Filip Lemberechts van de liberale ACLVB toe. “Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond.”

Onrust bij personeel

De speculatie maakt het personeel ongerust. Al snel na de geruchten verscheen een internetpetitie om Gustin te steunen. Zondag dreigden de vakbonden vervolgens met een staking. “De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken”, verklaarde Filip Lemberechts van de liberale ACLVB. “Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond.” Bij Brussels Airlines werken momenteel 3.500 mensen. De vrees bestaat dat er banen zullen sneuvelen als de plannen van Lufthansa worden doorgedrukt.

Dat de Duitsers hun gang kunnen gaan, is een gevolg van afspraken die werden gemaakt bij de verkoop vorig jaar van de resterende aandelen die nog in Belgische handen waren. Tot eind 2017 hadden de vier Belgische bestuurders bij SN Airholding een vetorecht, maar dat is nu vervallen. De vijf vertegenwoordigers van Lufthansa kunnen dus met een meerderheid hun wil doordrukken.