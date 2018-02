Hoe twee gezworen vijanden stiekem samenwerken om ISIS te verslaan

Veel liefde is er niet verloren tussen de twee landen, en in de Egyptische media wordt Israël nog steeds zwart gemaakt wanneer het maar kan. Achter de schermen is er echter een opmerkelijke evolutie gaande die vooral de Egyptische regering liefst stil houdt. In hun strijd tegen gemeenschappelijke vijanden, lijken Israël en Egypte elkaar na jaren van oorlog en politiek gekibbel gevonden te hebben.

In de afgelopen eeuw alleen al stonden Egypte en Israël driemaal lijnrecht tegenover elkaar in een directe oorlog. Toen beide staten op 26 maart 1978 de Camp David akkoorden ondertekenden, begon een langdurige periode van vrede, al was die niet van harte. Toch werd daar de basis gelegd voor een samenwerking die beide staten alsmaar meer naar elkaar toe doet groeien.

De neergehaalde Airbus A321. Foto: BELGAIMAGE

Egypte leek niet in staat om de jihadisten die in de Noordelijke Sinaï honderden soldaten en politie-agenten gedood hadden, het hoofd te bieden. Nadat de ISIS-strijders hun territorium begonnen te claimen door de inname van een grote stad en het neerhalen van een Russisch vliegtuig in 2015, ging Israël tot actie over om te voorkomen dat het gevaar de grens zou oversteken.

Vlaggen bedekt, speciale vliegroutes

Al meer dan twee jaar lang voeren Israëlische drones, helikopters en vliegtuigen geheime operaties uit, alles samen gaat het al om meer dan 100 luchtaanvallen, vaak meer dan eens per week, en met de toestemming van Egypte. Het is een win-win situatie voor beide partijen, want Israël is nu zeker dat zijn grenzen veilig zijn en het Egyptische leger krijgt eindelijk de overhand in de strijd tegen de jihadisten.

In blauw: de Sinaï woestijn. Rood: de Egyptisch-Israëlische grens. Foto: Google Maps

Het is het meest opvallende bewijs van de politieke veranderingen in de regio. Israël, ooit verfoeid en uitgespuwd door zijn buurlanden, wordt nu gezien als een waardevolle bondgenoot in de strijd tegen gemeenschappelijke vijanden als ISIS, Iran en de politieke islam.

Die verandering vindt echter grotendeels achter de schermen plaats, want publiekelijk spreken politici zich nog steeds sterk uit tegen Israël en ook de media zijn er niet bepaald mals voor de joodse staat. Om te vermijden dat de Egyptische regering zich een volkswoede op de hals haalt, wordt de Israëlische vlag op de vliegtuigen en drones dan ook bedekt en volgen de vliegtuigen speciale routes zodat het lijkt dat ze in Egypte gestationeerd zijn.

Israël zelf maakt geen enkel rapport openbaar over Israëlische soldaten die al dan niet voet gezet hebben op Egyptische grond en de Egyptische president el-Sisi heeft het noordelijke deel van de Sinaï tot militair gebied gemaakt, waardoor journalisten er geen informatie kunnen verzamelen. Het nieuws over de samenwerking kwam de New York Times ter ore via Amerikaanse onderhandelaars in het Midden-Oosten, die enkel wilden getuigen op voorwaarde van totale anonimiteit. Zowel Egypte als Israël weigerden te reageren op het nieuws.

Israëlische steun voor Egyptische president

Sinds de Camp David akkoorden groeiden Egypte en Israël langzaam maar zeker naar elkaar toe, zij het enkel in samenwerkingen die hen beide winst opleverden. Toen in 2012, na de Arabische Lente, Mohamed Morsi verkozen werd tot president van Egypte, maakte Israël zich echter grote zorgen. Morsi was namelijk lid van de Moslimbroederschap, een groepering die een historische vijandelijkheid jegens Israël meedraagt en ideologisch sterk aansluit bij Hamas, die andere grote vijand van Israël.

Abdel Fattah el-Sisi. Foto: AFP

Toen de minister van Defensie, Abdel Fattah el-Sisi, een jaar later een staatsgreep pleegde en het bewind overnam van Morsi, zorgde Israël ervoor dat de nieuwe regering aanvaard werd door de Verenigde Staten. Zo werden de banden tussen de twee landen sterker dan ooit tevoren.

In de tien jaar voor el-Sisi aan de macht kwam, was de noordelijke Sinaï een toevluchtsoord geworden en later ook de uitvalsbasis van jihadistische militanten. Tot de staatsgreep hadden die zich gefocust op Israël, maar nadat el-Sisi met het verwijderen van Morsi ook de politieke islam in Egypte een klap had toegebracht, voerden ze ook aanvallen uit op Egyptische doelwitten.

Enkele weken nadat el-Sisi aan de macht kwam, doodden twee mysterieuze ontploffingen vijf militanten in de noordelijke Sinaï. Volgens de Associated Press ging het toen ook om Israëlische drones, maar dat ontkende el-Sisi bij monde van zijn woordvoerder met klem. “Er zit geen waarheid in vorm noch inhoud van de Israëlische aanvallen op Egyptisch grondgebied. De beweringen over coördinatie tussen de Egyptische en Israëlische zijde zijn totaal onwaar en gaan tegen de logica en het gezond verstand in.”

Al was ook dat natuurlijk een publieke mededeling.