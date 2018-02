De metamorfose van KV Kortrijk: van degradatiekandidaat tot kanshebber Play-off 1: zo flikte De Boeck het

Al had STVV in de eerste helft overwicht, Kortrijk zette een dermate volwassen organisatie neer en schakelde zo efficiënt – twee keer killer Perbet – dat de zege niet onverdiend was. Vandaag staat KVK op één punt van de top zes, morgen op 90 minuten van de bekerfinale. Hoe heeft De Boeck deze metamorfose geflikt?