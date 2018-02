Ex-medewerkers Google en Facebook strijden tegen hetgeen ze hebben gecreëerd: “Samenleving gegijzeld door technologie”

Oud-medewerkers van onder meer Google en Facebook trekken gezamenlijk aan de alarmbel over de kwalijke gevolgen van sociale media, smartphones en andere technologieën. Ze hebben zich verenigd in een groep die deze problemen aankaart.

Samen met wetenschappers en een non-profitorganisatie hebben de ex-werknemers van de techgiganten de organisatie Center for Humane Technology in het leven geroepen. De groep stelt dat moderne technologieën als smartphones en sociale media een gevaar zijn voor onze mentale gezondheid, sociale relaties en onze kinderen.

Hoewel bedrijven als Facebook, Twitter en Google geweldige producten hebben gemaakt, vormen die tegenwoordig een groot probleem, valt er op de website van de organisatie te lezen. “Deze bedrijven zijn verwikkeld in een race om onze aandacht, die ze nodig hebben om geld te verdienen. Ze moeten telkens nieuwe technieken vinden om ons te verleiden en onze aandacht langer vast te houden, om de concurrenten voor te blijven.”

Ontworpen om ons verslaafd te maken

De Center for Humane Technology geeft vier voorbeelden van hoe diensten dat doen. Snapchat maakt ‘streaks’ van gesprekken, waardoor mensen worden aangespoord elkaar steeds berichten te blijven sturen. De definitie van vriendschap dreigt voor kinderen daardoor een heel andere betekenis te krijgen, waarschuwt de groep.

Instagram holt ons gevoel van eigenwaarde uit door constant het perfecte leven op te hemelen. Facebook houdt je in je eigen bubbel, waardoor de samenleving gefragmenteerd wordt, klinkt het verder. Tenslotte zorgt YouTube met zijn autoplay-functie ervoor dat we aan het scherm gekluisterd blijven, ook al gaat dat ten koste van onze slaap.

“Dit zijn geen neutrale producten. Ze zijn deel van een systeem dat ontworpen is om ons verslaafd te maken”, stelt de groep. “Onze samenleving wordt gegijzeld door technologie.”

Campagne

De organisatie richt daarom een campagne op om kinderen, ouders en leraren te waarschuwen voor de gevaren van deze technologieën en diensten, en ‘techverslaving’ tegen te gaan. Met de campagne -genaamd The Truth About Tech (De Waarheid Over Technologie)- wil de groep langs 55.000 scholen trekken in de Verenigde Staten.