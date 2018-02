Bondsparket vraagt een week schorsing voor Mechelen-T2 Vanderbiest

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een week schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Fred Vanderbiest. De T2 van KV Mechelen werd afgelopen weekend in de tribunes gestuurd.

Vanderbiest uitte in de slotfase van de draw bij Anderlecht “ongepaste kritiek en uitlatingen” aan het adres van de vierde official, nadat aan Anderlecht een penalty was toegekend voor een fout op Morioka. Daarom stuurde scheidsrechter Dierick hem de tribunes in.

Door de vordering van het Bondsparket riskeert Vanderbiest niet in de dug-out van Malinwa te zitten tijdens de degradatiekraker tegen Eupen (10 februari). De rode lantaarn overlegt maandagnamiddag nog intern, maar zal het voorstel wellicht niet aanvechten.