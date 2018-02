Landbouwer gewond nadat gekapte boom recht op zijn tractor valt

Assenede - Bij een bizar incident in Bassevelde bij het Oost-Vlaamse Assenede is de bestuurder van een tractor maandag gewond geraakt. Dat gebeurde nadat een gekapte boom op zijn tractor viel.

Het ongeval gebeurde in Hazelarenhoek in Bassevelde. De boom viel recht op de cabine van de tractor. “Tijdens rooiwerken kwam een boom terecht op een tractor”, zegt Björn Byron van de brandweerzone Centrum. “Onze ploeg kwam ter plaatse om de man te bevrijden. Om dat te doen moesten ze de cabine van de tractor doorslijpen. De man, afkomstig uit Bassevelde, werd afgevoerd naar AZ Alma in Eeklo.”

Het slachtoffer was de eigenaar van de bomen en het ongeval vond plaats op privé-terrein, nochtans stonden de bomen langs de openbare weg. “Dat klopt”, klinkt het bij de communicatiedienst van de gemeente Assenede. “De man had een plantvergunning en was dus eigenaar van de bomen. Zo’n vergunning dient om de groene ruimte in een gemeente te waarborgen. Maar omdat de wortels van de bomen het wegdek voortdurend omhoog duwden, wilde hij de bomen wegdoen.”

Foto: svdv