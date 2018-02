Neergeschoten piloot roept “dit is voor onze jongens” en blaast zich op om te ontsnappen aan jihadi’s

De Russische piloot van het gevechtsvliegtuig dat in Syrië werd neergehaald door een rebellengroep, heeft tot het laatste moment gevochten. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Op een video is te zien hoe de vermeende piloot omsingeld wordt door jihadisten, “dit is voor onze jongens” roept en zichzelf opblaast. Hij heeft postuum de hoogste Russische onderscheiding gekregen.

Het vliegtuig van het model Sukhoi Su-25 werd zaterdag uit de lucht geschotennabij de Syrische stad Idlib. Dat gebeurde vermoedelijk door strijders van de islamitische terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Aanvankelijk werd gemeld dat piloot Roman Filipov werd gedood door de jihadisten, maar dat is niet het geval, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Volgens een verklaring van het ministerie werd het vliegtuig van Filipov neergehaald met een raket. Daarop gebruikte de piloot zijn schietstoel. Nadat hij landde hield de majoor contact met de Russische luchthaven waar hij vertrok. De man meldde nog dat hij twee jihadisten had gedood met zijn wapen.

“Voor onze jongens”

Filipov werd echter omsingeld door Syrische rebellen. Om niet in handen van de jihadisten te vallen, bracht de piloot daarop een granaat tot ontploffing, terwijl hij “dit is voor onze jongens” schreeuwde.

Een video van het vermeende incident werd online geplaatst. Daarop is te zien hoe gewapende militanten de locatie van de piloot -achter een grote steen- bestormen. Dan is te horen hoe er iets in het Russisch geroepen wordt, waarna er een ontploffing plaatsvindt. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden vielen aan de jihadistische zijde.

Held van de Russische Federatie

Filipov was een ervaren piloot die er al tientallen missies in Syrië op had zitten. Hij heeft postuum de hoogste Russische militaire onderscheiding -Held van de Russische Federatie- gekregen.

Rusland is één van de belangrijkste partners van het Syrisch regime in de strijd tegen de rebellen in het land.