Theo Francken wil eigen school oprichten

Als hij stopt met politiek, dan wil Theo Francken een eigen school oprichten. Dat zegt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het reportageprogramma ‘Alloo Bij’ tegen Luk Alloo. “Een school met niks dan geïnspireerde leerkrachten, die het maximum uit leerlingen kunnen halen.”

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Bij Alloo’ op VTM ziet de kijker hoe Luk Alloo de populairste politicus van het moment dagenlang op de voet volgt. Francken geeft toe dat hij heel erg op zijn hoede is als er camera’s in de buurt zijn, maar Alloo krijgt de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie toch gemakkelijk en ongedwongen aan de praat over zijn dromen en verwezenlijkingen. Een van die dromen is een school openen.

“Ik zou graag een school beginnen. Dat is een droom van mij,” zegt Francken, die van opleiding pedagoog is. “Een school met gemotiveerde leerkrachten, jong en oud. Daar is nood aan. Daar begint alles van de maatschappij. Ik ben het vaak niet eens met bepaalde scholen. Excelleren, het uitmuntend doen als leerling, is op sommige scholen een scheldwoord geworden. Gelijke kansen zijn heel belangrijk, maar iedereen moet zijn eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Niet iedereen kan hetzelfde. Kinderen moeten maximaal kunnen excelleren.”

“Roeptoeters”

Ook toen hij midden in de storm van de Soedan-kwestie stond, was Alloo erbij. Francken blijft bij zijn standpunt. Hij voert de Europese regels inzake migratie gewoon uit.

Theo Francken: “Als je een heel andere immigratie begint uit te tekenen, dan weet je dat je tegenwind gaat krijgen. Het is 30 jaar lang verkeerd gelopen, met allerlei ngo’s en advocaten die miljoenen verdienen op de kap van die arme stakkers. Natuurlijk doen die alles om je kapot te krijgen. Dat wist ik toen ik er aan begon. Je krijgt die immigratie-industrie niet zomaar klein. Maar ik heb de steun van de bevolking. Zij niet. En we zitten in een democratie. Ik pas de wet toe. Ik wil graag horen van die roeptoeters wat hun oplossing is. Maar ik hoor ze niet.”

Haantje-de-voorste

Theo Francken is altijd een haantje-de-voorste geweest. Dat getuigt ook Rika, zijn lerares Geschiedenis aan het Montfortcollege in Rotselaar waar hij op internaat zat. “Theo was een heel geïnteresseerde leerling die graag de discussie aanging. Nooit hoog oplopend. Ik heb altijd graag les gegeven aan hem.” Theo is nog altijd trots als hij de school ziet. Aan zijn humaniora heeft hij niks dan goede herinneringen.

Rika gaf geschiedenis op school aan Francken. Foto: VTM

“Het raakt me niet”

Drie keer per week begint Francken zijn dag op het kabinet met een jogging door Brussel. Om even het werk van zich af te zetten. Van de aanhoudende kritiek van de oppositie heeft hij geen last. “Ik heb altijd gebokst. Mijn trainer zei altijd: als je een goede bokser wil zijn, dan moet je niet alleen klappen kunnen uitdelen, maar ook goed kunnen incasseren. Als je dat niet kan, ga je maar beter pingpongen,” klinkt het. “Ik kan ook klappen uitdelen, ik moet er dan maar tegen kunnen als ze terugslaan.”

Die kritiek gaat soms ver en heeft vaak de bedoeling persoonlijk te raken. Maar dat wuift Francken weg als een politiek spel. Francken: “Racist, fascist, nazi… Dat is de route van de PS. Dat raakt me niet. Links wil het debat niet voeren. Als je een collega nazi of fascist noemt, dan is dat een politieke geste om iemand monddood te maken en het debat te smoren. Omdat ze het zelf niet aankunnen. Ze hebben zelf geen alternatief, geen oplossing. Links heeft totaal gefaald in het verhaal van migratie en integratie. Ze willen het debat gewoon niet voeren, want ze kunnen het niet winnen. Daarom gaan ze een karaktermoord plegen. Ze noemen je een fascist, een nazi en daarmee stopt het debat.”

