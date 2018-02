Neymar blaast 26 kaarsjes uit in stijl met glamourfeest in Parijs

De Braziliaans stervoetballer Neymar Jr. wordt vandaag 26. Hij hield gisteren een heus galafeest voor zijn vrienden, familie en ploegmaats in de prestigieuze Pavillon Cambon, een luxueuze feestzaal in hartje Parijs. Neymar had nog extra reden tot vieren want hij scoorde dit weekend nog maar eens in de 0-3 zege van PSG tegen Lille. De Braziliaan kent een topseizoen en was ondertussen al goed voor achttien goals en twaalf assists in de Ligue 1.

Op het glamoureuze feest werden onder meer de Braziliaanse ex-topspits Ronaldo gespot en zelfs de Braziliaanse president. Ook F1-piloot Lewis Hamilton was van de partij. De dresscode was duidelijk gala, alle genodigden arriveerden in smoking met zwarte strik. Neymar gaf het goede voorbeeld met zijn outfit en bijhorende hoed. Maar het was Neymar’s vriendin Bruna Marquezine, een Braziliaans model en actrice, die de show stal op het feest.

Foto: Photo News

Het mocht wat kosten voor de Braziliaan en de locatie van zijn verjaardagsfeest was in één van de chicste en mooiste receptiezalen van de Franse hoofdstad: de Pavillon Cambon.

Foto: AFP

Ondanks de spanningen die Neymar al kende met zijn ploegmaats dit seizoen, in het bijzonder met Edinson over het nemen van de penalty's, tekenden ze toch allemaal present.

Rode Duivel Thomas Meunier met vriendin Deborah Panzokou. Foto: Photo News