Europa steeds verder af van eigen energiedoelstelling en dat ligt onder meer aan België

De landen van de Europese Unie hebben in 2016 weer meer energie verbruikt. Daarmee staan ze opnieuw wat verder af van hun doelstelling voor energiebesparing tegen 2020. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. In 2016 lag het verbruik 4 procent boven de doelstelling, tegen 1,7 procent in 2014.

De Europese Unie had zich voorgenomen om tegen 2020 haar energieverbruik met 20 procent onder een oorspronkelijk geprognosticeerde waarde te brengen. Dat zou met andere woorden neerkomen op een verbruik van minder dan 1.483 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe).

In 2014 (1.509 Mtoe) lag het energieverbruik volgens Eurostat nog 1,7 procent boven de doelstelling, in 2016 was dat opnieuw 4 procent (1.543 Mtoe).

België

Duitsland, de grootste energieverbruiker in Europa, heeft tussen 2006 en 2016 zijn verbruik met 9,8 procent verminderd. In de volledige EU was er een daling met 10,8 procent. De grootste dalingen waren er in crisisland Griekenland (-23,6 pct) en in Groot-Brittannië (-17,8 procent).

In België bedroeg de daling over dezelfde periode slechts 1 procent.