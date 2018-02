Bitcoin blijft zakken: in maand tijd 37 miljard aan marktwaarde in rook opgegaan

De virtuele munt bitcoin zag in januari liefst 37 miljard euro aan waarde verdampen. Vrees voor nieuwe beperkingen in de VS en China, duwen de koers almaar lager.

De koers van bitcoin daalde vanochtend met nog eens 9 procent tot ruim onder 7780 dollar en zet zo zijn duikvlucht verder. En dat na een korte onderbreking eind vorige week, toen de virtuele munt nog kort opveerde boven de 9000 dollar.

37 miljard euro weg

Uit berekeningen van Coinmarketcap is door de flinke koersval van de bitcoin vorige maand is voor ruim 46 miljard dollar (zo’n 37 miljard euro) aan marktwaarde in rook opgegaan. Dat is het grootste maandverlies in de geschiedenis van de cryptomunt. De bitcoin daalt al weken sinds de piek in december van bijna twintigduizend dollar.

Beleggers zijn flink afgeschrikt door strengere regels, een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta’s en aankondigingen om advertenties voor producten en diensten rondom deze munten in de ban te doen.

Verbod op kredietkaarten

Zo kondigden twee Amerikaanse banken, JPMorgan Chase en Bank of America, kondigden dit weekend aan dat zij het kopen van bitcoins met kredietkaarten niet langer toestaan, omdat zij het risico te groot vinden. Enkele andere grote Amerikaanse banken, waaronder Citigroup, overwegen dezelfde maatregelen te nemen?

China zou dan weer op het punt staan om alle websites te blokkeren die zich bezighouden met de handel in cryptomunten of ICO’s (initial coin offerings). Dus ook buitenlandse websites en handelsplatforms. Volgens de in Hongkong gevestigde krant South China Morning Post is het nieuws afkomstig van Financial News. Dat laatste blad is een publicatie die nauw gelieerd is aan de Chinese centrale bank, de de People’s Bank of China. En dat maakt de aankondiging voor veel waarnemers geloofwaardig.

China sluit internationaal achterpoortje

Financial News erkent dat recente Chinese maatregelen, zoals het sluiten van binnenlandse cryptobeurzen, niet voldoende waren om de handel volledig uit te bannen. Na het officiële verbod op binnenlandse handelsplatformen voor cryptomunten, verhuisden Chinese handelaren hun activiteiten massaal naar internationale cryptobeurzen om daar hun virtuele transacties via een achterpoortje verder te zetten.

Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor honderden miljoenen dollars aan munten verdween, heeft voor veel onrust gezorgd.