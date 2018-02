Nieuwe Standard-aanwinst Koutroubis weet het zeker: “we zullen ons plaatsen voor PO 1”

Georgios Koutroubis moet de komende maanden de verdediging van Standard uit de nood helpen. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Standard zich voor Play-off 1 zal plaatsen”, verklaarde de 26-jarige Griek maandag tijdens zijn voorstelling op Sclessin.

“Ik wilde Griekenland graag verlaten en was toe aan een nieuwe uitdaging”, vertelde de verdediger. “Ik voel dat ik met naar Luik te komen de juiste keuze heb gemaakt. Gezien de kwaliteit die Standard in zijn rangen heeft, vind ik niet dat we op de negende plaats thuishoren. We zullen ons plaatsen voor PO 1.”

Koutroubis speelde in het najaar van 2016 met Panathinaikos tweemaal tegen Standard in de Europa League. Op Sclessin werd het 2-2, in Griekenland wonnen de Rouches met 0-3. “Ik herinner me vooral de sfeer in Luik”, aldus Koutroubis. “Ik weet ook nog goed dat ik stevige duels moest uitvechten met Orlando Sa, die zijn kwaliteiten sindsdien bevestigd heeft. Toen ik hoorde dat Standard interesse in mijn vertoonde, vond ik het dadelijk een mooie kans. Het Belgische voetbal, intenser dan in Griekenland, past beter bij mij.”

“Ik heb een maand niet gespeeld maar voel me fysiek klaar”, vervolgde de Griek. “Mijn voorkeur gaat uit naar een systeem met twee centrale verdedigers, maar met drie is eveneens prima. Ik kan ook als verdedigende middenvelder uit de voeten indien nodig.”