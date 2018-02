Wie kan topfavoriet Ruud Vormer van eerste Gouden Schoen houden?

Brussel - Met Club Brugge-draaischijf Ruud Vormer is er woensdagavond in Paleis 12 van de Heizel slechts één topfavoriet op het 64e gala van de Gouden Schoen, de bekroning voor de beste voetballer van het afgelopen jaar op de Belgische voetbalvelden.

Als de 29-jarige Nederlander zijn favorietenrol waarmaakt, pakt blauw-zwart na José Izquierdo vorig jaar zijn tweede Gouden Schoen op rij. Dat lukte in het verleden nog maar twee keer, met het duo Paul Okon (1995) en Franky Van der Elst (1996) halverwege de jaren negentig en de twee Gouden Schoenen voor Clubicoon Jan Ceulemans (1985 en 1986) medio jaren tachtig. Meer nog, voor de Gouden Schoen van Izquierdo vorig jaar was het al van 2002 met Timmy Simons geleden dat het blinkende kleinood nog eens naar het Jan Breydelstadion verhuisd was. De Colombiaanse international verzilverde vorige zomer reeds zijn Schoen met een transfer naar het Engelse Brighton & Hove Albion.

Ruud Vormer is aan zijn vierde seizoen in West-Vlaanderen bezig en werd met Club al Bekerwinnaar (2015), landskampioen (2016) en winnaar van de Supercup (2016), en het aandeel van de Nederlandse middenvelder daarin was zeker niet gering. Vormer fungeerde echter als regulator op de acht en had daardoor een op het eerste gezicht minder opvallende rol. Pas dit seizoen onder Ivan Leko en met de aanvoerdersband om de arm steekt hij er met zijn statistieken helemaal bovenuit en die zijn niet anders dan indrukwekkend te noemen: vijf speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staan er in de Jupiler Pro League negen doelpunten en vijftien assists achter zijn naam. Met een voet in 24 van in totaal 61 Brugse competitiedoelpunten loodste hij zijn team naar de leidersplaats, met een nog steeds comfortabele voorsprong van elf punten op eerste achtervolger Charleroi - en dat ondanks de Brugse vormdip van de voorbije weken.

Als belangrijkste uitdagers voor Vormer wordt er voornamelijk gekeken naar Rode Duivel en Anderlechtenaar Leander Dendoncker, Vormers ploegmaat Hans Vanaken en in mindere mate Youri Tielemans. Die laatste scoorde ongetwijfeld voor zijn terugronde vorig seizoen heel wat punten, alvorens een transfer naar AS Monaco af te dwingen. Tielemans krijgt dus maar in één stemronde punten en dat zal meer dan waarschijnlijk niet voldoende zijn om de top drie te halen. Dendoncker moest daarentegen wel in het Astridpark blijven, ondanks transfervoorstellen van onder meer West Ham en Crystal Palace. De kersverse kapitein blonk echter ook vooral vorig seizoen - vooral zijn prestaties in de kwartfinales van de Europa League tegen Manchester United waren toen indrukwekkend - en moest deze voetbaljaargang toch lang achter zijn beste vorm zoeken, terwijl hij in de malaise deelt bij een krasselend Anderlecht. Het wordt Dendonckers laatste kans op een Schoen, want er is hem komende zomer een transfer naar het buitenland beloofd.

Met vier prijzen (Gouden Schoen, coach, doelman en fans) was Club vorig jaar de grote slokop op de Gouden Schoen en dat zou deze keer wel eens anders kunnen zijn. De trofee voor de Coach van het Jaar gaat hoogstwaarschijnlijk naar de Anderlechtse kampioenenmaker René Weiler, terwijl de intussen naar Frankrijk teruggekeerde Ludovic Butelle niet voor de tweede keer op rij tot Doelman van het Jaar verkozen zal worden.