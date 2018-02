Proces Abdeslam: dit is er vandaag allemaal gebeurd

Het proces tegen Salah Abdeslam en Sofian Ayari is tot nu toe zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Vooraf was de vraag: doorbreekt Salah Abdeslam de stilte? Het antwoord is voorlopig duidelijk nee. Een overzicht van de eerste procesdag.

• Rond 8.30 uur maandagochtend worden Abdeslam en Ayari afzonderlijk naar het gerechtsgebouw gebracht. Abdeslam is in alle vroegte opgehaald in zijn gevangenis in Frankrijk door leden van de speciale eenheden van de federale politie. Hij wordt in een gepantserde wagen binnengereden langs de poort waar ook de celwagens binnenrijden.

• Om iets voor 9 uur worden Salah Abdeslam en Sofian Ayari de rechtszaal binnengebracht. Abdeslam draagt een wit hemd en een grijze kostuumvest, hij heeft een baard en krullend haar. Ayari draagt een donker hemd en heeft een stoppelbaard. Ze willen niet herkenbaar gefotografeerd worden, maar er worden wel tekeningen gemaakt.

• De twee beklaagden zitten er vrijwel onbewogen bij. Voorzitster France Keutgen vraagt om hun identiteit te bevestigen. Abdeslam geeft eerst geen reactie, maar bevestigt dan toch.

• Het proces is nog maar net gestart als het al voor de eerste keer wordt geschorst. Er is een discussie tussen de advocaten over de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling van V-Europe, een organisatie die opkomt voor de rechten van slachtoffers van terrorisme. Volgens meester Mary zijn er grote vragen te stellen bij het belang dat V-Europe heeft op dit proces. “Als we dit toelaten, kunnen morgen ook de handelaars en restauranthouders van Brussel zich burgerlijke partij komen stellen”, zegt de Brusselse strafpleiter.

• Het proces wordt hervat en de verhoren kunnen beginnen. De voorzitster vraagt aan Ayari waarom hij naar Syrië vertrokken is. Hij bevestigt dat hij er een jaar geweest is, maar vindt zichzelf niet radicaal.

• Als het over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst gaat, waarvoor de twee hier terechtstaan, schuift hij meteen alles in de schoenen van Mohamed Belkaïd, de terrorist die door een scherpschutter van de politie werd gedood tijdens een vuurgevecht en zich dus niet kan verdedigen.

• Daarna is het de beurt aan Salah Abdeslam. Hij wilde al niet rechtstaan toen de voorzitter dat vroeg en nu geeft hij ook te kennen dat hij niet zal meewerken en op geen enkele vraag zal antwoorden. “Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles. Ik voeg niets meer toe”, zegt hij. De voorzitter zegt dat te betreuren.

• Kort voor de middag wordt de zitting geschorst. Advocaat Sven Mary wil overleg plegen met zijn cliënt over de burgerlijke partijstelling van V-Europe. Bij de herneming van de zitting zegt Sven Mary: “Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen de beslissing van de rechtbank om slachtoffervereniging V-Europe de debatten te laten bijwonen.”

* De openbare aanklager laat weten dat Abdeslam en Ayari terechtstaan voor moordpoging in een terroristische context en eist voor beiden de maximumstraf van 20 jaar cel. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere schoten zijn afgevuurd met verschillende vuurwapens. Minstens twee agenten werden geraakt. Dat er geen doden vielen, had volgens het gerecht vooral te maken met de professionaliteit van de politiemensen.

* Als laatste kwam de advocaat van de Belgische Staat aan het woord. Donderdag wordt het proces verdergezet met in de namiddag het pleidooi van Sven Mary, advocaat van Salah Abdeslam.