Ontruiming kantoren federaal parket wegens gasgeur bleek loos alarm

Brussel - De kantoren van het federaal parket in Brussel zijn maandagnamiddag ontruimd nadat er een gasgeur was waargenomen. Dat bleek een loos alarm te zijn, bevestigt de Brusselse politie. De brandweer en Sibelga kwamen ter plekke, maar vonden geen gaslek.

Het federaal parket is gevestigd in de omgeving van het justitiepaleis, waar het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari plaatsvindt. Het federaal parket liet eerder al weten dat er “geen link was met dat proces.”

De Brusselse brandweer en netbeheerder Sibelga kwamen ter plekke en stelden vast dat het om een loos alarm ging. Intussen is het gebouw opnieuw opengesteld voor het personeel en bezoekers.

Het federaal parket is gevestigd in de omgeving van het justitiepaleis, waar momenteel het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari gaande is. “Op het eerste gezicht is er geen link met dat proces”, zegt een woordvoerder van het federaal parket.