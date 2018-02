KAART. Zoveel bedraagt een erfenis gemiddeld in uw gemeente

Alle Vlamingen erfden in 2016 samen bijna 10 miljard euro. Eén op de drie liet meer dan 200.000 euro na aan zijn erfgenamen, bij 7,9 procent gaat het om meer dan 500.000 euro. Een fictieve gescheiden vrouw ouder dan 80 uit het Oost-Vlaamse Horebeke heeft de meeste factoren tegen. Dat blijkt uit cijfers van De Standaard. Hoeveel er gemiddeld in uw gemeente geërfd wordt, ziet u op de kaart onderaan dit artikel.

Het totaalbedrag dat geërfd werd in 2016 bedraagt net geen 10 miljard euro. Daarvan bestond 5,63 miljard euro aan roerend vermogen (spaargeld, beleggingen, enzovoort) en 4,32 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed). De cijfers komen van de Vlaamse belastingdienst, die sinds 2015 bevoegd is voor het innen van Vlaamse successierechten.

Eén op de drie Vlamingen laat meer dan 200.000 euro na aan zijn erfgenamen, slechts 7 procent laat meer dan 500.000 euro na. Opvallend: mannen laten gemiddeld meer na dan vrouwen, en getrouwde mensen laten bijna dubbel zoveel na als gescheiden mensen: gemiddeld 151.000 tegenover 85.000 euro.

Vanaf zijn of haar 80ste daalt de gemiddelde erfenis die de Vlaming nalaat Foto: Shutterstock

Hoe ouder, hoe meer (tot je 80ste)

Ook de ouderdom speelt een rol: hoe ouder, hoe groter de erfenis die wordt nagelaten. Althans tot het 80ste levensjaar, daarna gaat het financieel bergaf. Dat heeft wellicht te maken met de stijgende verzorgingskosten in Vlaanderen, klinkt het.

En ook hier zijn vrouwen in het nadeel, want bij hen is de dalende trend na hun 80ste scherper. “Een mogelijke verklaring is dat het om een generatie gaat die zelf weinig vermogen heeft opgebouwd omdat het gezin met de man als enige kostwinner toen nog de norm was”, zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst.

Per gemeente

Inwoners van de vier rijkste gemeentes (Tervuren, Sint-Martens-Latem en Oud-Heverlee) laten bijna vier keer zoveel vermogen na als die van de armste gemeente, het Oost-Vlaamse Horebeke. Daar bedroeg een gemiddelde erfenis in 2016 ongeveer 64.000 euro.

Klik op onderstaande kaart op uw gemeente om te zien hoe rijk de gemiddelde inwoner was bij overlijden. Een aantal gemeentes is niet ingekleurd, omdat er geen gegevens werden vrijgegeven van gemeentes waar minder dan twintig overlijdens waren.

Belastbaar vermogen in uw gemeente