Het sneeuwt zo hard in Rusland dat “duizenden bomen” al sneuvelden

De voorbije dagen zagen de Russen heel wat sneeuw uit de lucht dwarrelen, zaterdag sneuvelde zelfs het meer dan zestig jaar oude record van de meeste sneeuwval op een dag. In Moskou viel het openbare leven zo goed als stil door de winterse neerslag nadat er meer dan veertig centimeter sneeuw viel. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad vielen er meer dan 2000 bomen om omdat ze het gewicht van de sneeuw niet meer aankunnen.

Het is al van 1957 geleden - het jaar waarop de metingen voor het eerst werden bijgehouden - dat er zo veel sneeuw viel in Moskou, aldus Russische meteorologen. Zaterdag viel er zelfs voor de helft meer sneeuw dan het maandelijks gemiddelde in de winter. Er wordt met man en macht gewerkt om de straten in de stad nog enigszins berijdbaar te houden, maar het is dweilen met de kraan open, waardoor het openbare leven zo goed als stil is gevallen. Ook het vliegverkeer ondervindt het aan den lijve: tientallen vluchten kregen tijdens het weekend vertraging of werden geannuleerd.

Deze bus had alle moeite van de wereld om door de stad te rijden Video: Ruptly

Ook de natuur in Rusland kreunt onder de hevige sneeuwval. Volgens de burgemeester van Moskou vielen er al “meer dan 2000 bomen om”, waardoor verschillende auto’s beschadigd raakten en er al enkele slachtoffers vielen. Eén persoon kwam om het leven door een hoogspanningslijn die naar beneden kwam door een omvallende boom en minstens vijf anderen raakten gewond door het winterse weer. Zo’n 230 dorpen ten zuiden van de hoofdstad hebben geen stroom meer en volgens de voorspellingen zullen de temperaturen een poosje niet boven de -10 graden komen in grote delen van het land.

Ondanks de ellende door sneeuw, blijven heel wat Russen optimistisch en zijn ze blij om “een echte Russische winter” mee te maken na enkele ‘warme’ winters de voorbije jaren. Ze delen dan ook massaal foto’s op sociale media van de winterpret die ze beleven in het dikke pak sneeuw. Moskou brak afgelopen december ook nog een ander record omdat de zon weigerde zich te tonen en het land het minste zonneschijn ooit in één maand zag.

Een bericht gedeeld door Dmitr? Borzov (@dpborzov95) op 4 Feb 2018 om 10:15 (PST)