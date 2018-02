Twee personen overleden bij ongeval met vier vrachtwagens en auto op E19

Antwerpen / Brecht - Een zwaar ongeval op de E19 heeft maandagnamiddag het leven gekost aan twee chauffeurs. In de richting van Antwerpen botsten vier vrachtwagens en een auto. De brandweer moest twee lichamen uit de wrakken van de auto en een vrachtwagen halen. De snelweg was urenlang volledig versperd.

Het ongeval gebeurde in het begin van de avondspits op de autosnelweg in de richting van Antwerpen. In de staart van een file kwam het tot een kop-staartaanrijding met vier vrachtwagens en een kleine BMW. De wagen raakte volledig verhakkeld tussen de eerste twee vrachtwagens. Nog eens twee camions reden in op de eerste drie wagens.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en moesten uiteindelijk vaststellen dat het ongeval twee levens gekost had. De bestuurder van de BMW en die van de laatste vrachtwagen overleden in hun voertuigen. De brandweer moest hun lichamen uit de wrakken bevrijden. Over de identiteit van de twee slachtoffers was gisteren nog geen duidelijkheid.

Laaghangende zon

De dienst fotogrammetrie van de federale wegpolitie kwam gisteravond ter plaatse om de nodige vaststellingen van het ongeval te doen, net als een deskundige van het parket. Er wordt op dit moment rekening gehouden met het feit dat de laaghangende zon mogelijk een of meerdere van de chauffeurs verblind heeft.

De onderzoekers zullen ook de registratie-apparatuur van de verschillende vrachtwagens uitlezen, dat moet duidelijk maken welke voertuigen reden en welke stilstonden op het moment van de botsing.

Snelweg versperd

Door het dodelijke ongeval was de snelweg ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor volledig versperd in de richting van Antwerpen. Het verkeer dat vanuit Nederland kwam, moest urenlang omrijden.

Iedereen moest de snelweg verlaten in Brecht en kon er terug oprijden via de oprit Sint-Job. Verkeer op de lange afstand werd aangeraden om via de A12 om te rijden.

#E19 thv St.-Job-In't Goor → Antwerpen is de rijbaan nog versperd. Ook richting Nederland groeit de kijkfile sterk aan. pic.twitter.com/4E9kP25WeQ — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 5 februari 2018

#E19 Ongeval thv St.-Job-In't Goor → Antwerpen. Doordat de rijbaan versperd is, groeit de file snel aan. Vermijd de omgeving en rij om. https://t.co/G7eEJm4nOy — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 5 februari 2018

