Nederlandse topcrimineel Holleeder praat vrijuit, maar ontkent alles

De Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder heeft op de eerste dag van zijn strafproces voor de rechtbank in Amsterdam de beschuldigingen aan zijn adres ontkend. ‘De Neus’ ging tijdens zijn eerste openbare verhoor uitvoerig in op de vragen van de rechtbank, maar wijst alle betrokkenheid bij de liquidaties die hem ten laste worden gelegd van de hand.

Zijn advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz hadden daar in de ochtend al een voorschot op genomen. Volgens hen is Holleeder “niet de spil in de Amsterdamse onderwereld die veel mensen in hem zien”. Ook verkondigden ze aan te tonen en te onderbouwen dat de zussen van Holleeder op belangrijke punten hebben gelogen “en motief en middelen” hadden hem doelbewust te beschadigen.

In het ‘openingsstatement’ van het Openbaar Ministerie (OM) zei aanklaagster Sabine Tammes dat het proces tegen Holleeder draait “om groot onrecht dat is geschied, waarvan betrokkenen na jaren nog steeds last hebben”. Zij zei verder dat het “mooi zou zijn als kan worden vastgesteld waarom hun geliefden het leven moesten laten”.

Tijdens de eerste procesdag kreeg journalist Peter R. de Vries te horen dat hij niet bij de verhoren van Holleeder zelf aanwezig mag zijn. De Vries is getuige in de strafzaak. Bij de onderzoeksrechter beriep hij zich eerder op zijn verschoningsrecht, maar zei hij in de rechtszaal wel een verklaring te willen afleggen.

Het verhoor van Willem Holleeder door de rechtbank gaat komende donderdag om 10.00 uur verder.