IKEA komt niet naar West-Vlaanderen

Wevelgem - Er komt geen vestiging van meubelgigant IKEA in Wevelgem, en bij uitbreiding in de volledige provincie West-Vlaanderen. Dat meldt het Zweedse bedrijf in een persbericht.

Er waren vier mogelijke locaties voor een eerste IKEA-winkel in West-Vlaanderen: Heule (Ringshopping), Kortrijk (Evolis en Hoog-Kortrijk) en Wevelgem (Ter Biest). In het verleden noemde IKEA vooral die laatste locatie ‘ideaal voor een nieuw woonwarenhuis”, maar nu meldt het Zweedse bedrijf dus dat er geen winkel komt in West-Vlaanderen. IKEA zal wel “andere types van verkooppunten” voorzien voor de provincie.

IKEA verklaart de beslissing als volgt: “Het snel veranderend retaillandschap, het veranderende consumentengedrag en het stijgende belang van e-commerce vragen om nieuwe manieren om te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten. Zeer binnenkort zullen wij bovendien onze webshop lanceren. Dit is een logische volgende stap voor IKEA en zal ons nog dichter bij onze klanten brengen.”