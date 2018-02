Auto crasht op E19 na achtervolging: chauffeur had twee grote zakken vol drugs bij

Hoogstraten - Een wagen met Franse nummerplaat is afgelopen zondag gecrasht op de E19 ter hoogte van de afrit Meer. De wagen werd vanaf het Nederlandse Hazeldonk al achtervolgd. In het voertuig lagen twee grote zakken met 2,4 kg marihuana en 7,3 gram hasj. De drugs hebben een straatwaarde van 20.000 euro.

De bestuurder van de wagen, een Fransman, werd aangehouden. Zijn wagen bleek gestolen te zijn.

De arrestatie was het gevolg van een internationale actie tegen de handel en verdovende middelen en het drugstoerisme, waar politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België aan meewerkten. Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari werden 870 mensen gecontroleerd. 89 van hen waren in het bezit van drugs, 7 van hen waren onder invloed. 14 mensen werden gerechtelijk aangehouden en 5 voertuigen werden in beslag genomen.

Geseinde Nederlander

De Federale Scheepvaartpolitie en de douane konden een Nederlander vatten die in het bezit was van 408 gram cannabis. De man stond geseind voor een gewapende overval, waarvoor hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Hij werd onmiddellijk gearresteerd.

De lokale politie van Turnhout kon, in samenwerking met de politiezones van de lokale politie Keno, Balen/Dessel/Mol, de Federale Wegpolitie Antwerpen en de douane, een Franse dealer onderscheppen tijdens de controles op de E34.

Meerdere aanwijzingen van drugsdealing werden teruggevonden tijdens de eerste controle van het verdachte voertuig. Dankzij de inzet van een drugshond en het doorzetten van de collega’s, werd uiteindelijk een blok hasj teruggevonden achter de middenconsole van de wagen. De verdachte werd aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket van Antwerpen.

Drugs in enveloppen

De douane van de provincie Antwerpen heeft ook controles uitgevoerd op de post bij het postcentrum Antwerpen. 66 enveloppen werden in een zeer korte periode als verdacht geïdentificeerd. De controles van deze enveloppen leidden tot de ontdekking van verschillende soorten verdovende middelen, onder meer in totaal 124 g marihuana, 337 cannabiszaden en 36 XTC-pillen. “Deze modus operandi is niet nieuw, maar wordt toch meer en meer gebruikt door de ‘nieuwe’ drugstoeristen”, klinkt het.