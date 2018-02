Jarige Ronaldo bedankt volgers met opvallende taart en waagt zich aan NFL (op z'n Ronaldo's)

Cristiano Ronaldo is vandaag, 5 februari 2018, 33 jaar oud geworden. De Portugees verjaart daarmee op dezelfde dag als onder andere Neymar, Carlos Tévez, Adnan Januzaj en Gheorghe Hagi. Ronaldo kreeg uiteraard vele verjaardagswensen via zijn druk gevolgde sociale media-accounts en moest zijn volgers dus wel bedanken. Dat deed hij met een opvallende blauwe taart, die de zee moet voorstellen want er ligt ook een inktvis bij. Zijn vrouw en kinderen zullen daar ongetwijfeld wat mee te maken hebben.

33!????Thank you all for your birthday messages pic.twitter.com/YUJGDZCsAe — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 februari 2018

Zondagnacht vond in de Verenigde Staten de 52e Super Bowl plaats tussen de Philadelphia Eagles en New England Patriots. "Dat American Football wil ik ook eens proberen", moet Ronaldo gedacht hebben. Hij speelde het namelijk voor de allereerste keer in een commercial voor de Altice One, een connectiviteitsbox van Optimum. Al liep dat niet zo gesmeerd want Ronaldo werd 'zwaar' getackeld door een van zijn tegenstanders. Gelukkig maakte hij alles goed door een punt te scoren. Met zijn hoofd dan nog. "Zoiets heb ik nog nooit gezien", luidt het commentaar.